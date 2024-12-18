18 декабря Церковь чтит память священноисповедника Сергия Касимовского (Правдолюбова), протоиерея. Об этом сообщает телеграм-канал Рязанской епархии.

Сергий Анатольевич Правдолюбов родился 13 июня 1890 г. в селе Маккавееве Касимовского уезда Рязанской губернии в семье учителя духовного училища священномученика Анатолия Правдолюбова. Двое из его братьев — Владимир и Николай — впоследствии приняли мученичество за Христа. С 1901 по 1905 год обучался в Касимовском духовном училище, затем в Рязанской духовной семинарии и Киевской духовной академии, которую закончил со степенью кандидата богословия.

В 1915 г. был рукоположен во священника и служил в храмах Вятской епархии, был благочинным и законоучителем. В 1923 г. переехал в город Касимов Рязанской епархии, где впоследствии и служил на разных приходах.

В 1920-30-х годах неоднократно подвергался репрессиям со стороны советской власти. Один из сроков заключения пребывал в Соловецком лагере.

Скончался 18 декабря 1950 года. Погребен в селе Лебедяни, у южной части алтаря Преображенского храма.