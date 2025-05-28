164.RU: сын чиновника из Дагестана сбил насмерть ребенка в Саратове

Сбившим насмерть 13-летнюю девочку в Саратове оказался сын советника главы Дагестана Арсланбека Шихтаимова, пишет 164.RU.
ДТП произошло вечером 27 мая. Водитель Lada Vesta на пересечении улиц Рахова и Соколовой наехал на ребенка.
Чиновник признался, что попавший в смертельную аварию — его сын.
Он добавил, что пока не знает подробностей трагедии.
Его сын, Даниял Шихтаимов — студент СГЮА.
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