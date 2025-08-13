Зять продюсера Пригожина признан погибшим на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил RTVI, что суд признал погибшим его зятя Евгения Ткаченко. В феврале его дочь Даная рассказывала, что муж пропал в зоне СВО.

«Погиб он, как, к сожалению, многие молодые ребята гибнут в драке. Вы знаете, что происходит сегодня в зоне СВО — погибают с обеих сторон», — сказал Пригожин.

Он пояснил, что решение суда приняли только сейчас, так как сначала нужно было пройти все необходимые процедуры.

«Когда человек пропадает без вести, только после расследования и доказательств суд может признать его погибшим или находящимся в заложниках. Для этого должно пройти определённое время», — отметил продюсер.

Ранее он говорил, что семья пыталась найти тело, но безуспешно. Суд установил факт смерти, опираясь на сведения о месте гибели и на то, что истёк требуемый срок.

Евгений Ткаченко и Даная Пригожина поженились в 2022 году, летом того же года у них родился сын Даниэль. В сентябре, после объявления частичной мобилизации, Ткаченко получил повестку.

В январе 2023 года Пригожин в программе «Секрет на миллион» говорил, что зять работает по своей профессии. Но в конце года стало известно, что он отправился в зону СВО добровольцем — предположительно в ноябре. Пригожин тогда назвал этот поступок мужественным.

Через несколько месяцев Ткаченко перестал выходить на связь. В последнем сообщении он писал, что отправляется на задание.

Отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к СВО после трагедии, Пригожин отметил, что «никто не готовился» к затяжным боям. В начале 2025 года он признавал, что шансов на то, что Ткаченко жив, немного, и упоминал о некоторых обстоятельствах его исчезновения, но раскрывать их не стал.