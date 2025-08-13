Зять продюсера Пригожина признан погибшим на СВО

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил RTVI, что суд признал погибшим его зятя Евгения Ткаченко. В феврале его дочь Даная рассказывала, что муж пропал в зоне СВО.
Он пояснил, что решение суда приняли только сейчас, так как сначала нужно было пройти все необходимые процедуры.
Ранее он говорил, что семья пыталась найти тело, но безуспешно. Суд установил факт смерти, опираясь на сведения о месте гибели и на то, что истёк требуемый срок.
Евгений Ткаченко и Даная Пригожина поженились в 2022 году, летом того же года у них родился сын Даниэль. В сентябре, после объявления частичной мобилизации, Ткаченко получил повестку.
В январе 2023 года Пригожин в программе «Секрет на миллион» говорил, что зять работает по своей профессии. Но в конце года стало известно, что он отправился в зону СВО добровольцем — предположительно в ноябре. Пригожин тогда назвал этот поступок мужественным.
Через несколько месяцев Ткаченко перестал выходить на связь. В последнем сообщении он писал, что отправляется на задание.
Отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к СВО после трагедии, Пригожин отметил, что «никто не готовился» к затяжным боям. В начале 2025 года он признавал, что шансов на то, что Ткаченко жив, немного, и упоминал о некоторых обстоятельствах его исчезновения, но раскрывать их не стал.