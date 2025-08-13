Среда, 13 августа, 2025
16.8 C
Рязань
Новости России

Зять продюсера Пригожина признан погибшим на СВО

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил RTVI, что суд признал погибшим его зятя Евгения Ткаченко. В феврале его дочь Даная рассказывала, что муж пропал в зоне СВО.

«Погиб он, как, к сожалению, многие молодые ребята гибнут в драке. Вы знаете, что происходит сегодня в зоне СВО — погибают с обеих сторон», — сказал Пригожин.

Он пояснил, что решение суда приняли только сейчас, так как сначала нужно было пройти все необходимые процедуры.

«Когда человек пропадает без вести, только после расследования и доказательств суд может признать его погибшим или находящимся в заложниках. Для этого должно пройти определённое время», — отметил продюсер.

Ранее он говорил, что семья пыталась найти тело, но безуспешно. Суд установил факт смерти, опираясь на сведения о месте гибели и на то, что истёк требуемый срок.

Евгений Ткаченко и Даная Пригожина поженились в 2022 году, летом того же года у них родился сын Даниэль. В сентябре, после объявления частичной мобилизации, Ткаченко получил повестку.

В январе 2023 года Пригожин в программе «Секрет на миллион» говорил, что зять работает по своей профессии. Но в конце года стало известно, что он отправился в зону СВО добровольцем — предположительно в ноябре. Пригожин тогда назвал этот поступок мужественным.

Через несколько месяцев Ткаченко перестал выходить на связь. В последнем сообщении он писал, что отправляется на задание.

Отвечая на вопрос, изменилось ли его отношение к СВО после трагедии, Пригожин отметил, что «никто не готовился» к затяжным боям. В начале 2025 года он признавал, что шансов на то, что Ткаченко жив, немного, и упоминал о некоторых обстоятельствах его исчезновения, но раскрывать их не стал.

Самые читаемые материалы

Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Новости России

Умерла актриса из «Ментовских войн» Анна Кузнецова

На 49-м году жизни умерла актриса из Санкт-Петербурга Анна...
Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Экономика и бизнес

В Рязанской области построят новый завод по производству автоэлектроники

Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд рублей. Завод будет построен на участке площадью около 1,5 гектара, общая площадь производственных помещений составит не менее 3,6 тыс. кв. метров.
Новости России

Мизулина высказалась о запрете звонков в Telegram и WhatsApp

Руководитель «Лиги безопасного интернета» сообщила, что сегодня ей поступила информация из разных регионов России о проблемах при звонках в Telegram и WhatsApp.

Последние новости

Экономика и бизнес

В Рязанской области изъяли около тонны небезопасной молочной продукции

В продукции выявили микробиологические загрязнения, ветеринарные препараты, незаявленные в составе говяжий и растительные жиры.
Новости Рязани и области

В Рязанской области за три года посевные площади выросли на 37 тысяч гектаров

В 1990-е годы множество полей в регионе оказались заброшенными, но сейчас их постепенно возвращают в сельскохозяйственный оборот.
Общество

Рязанцам рассказали, как не стать жертвой мошенников при подключении к незнакомому Wi-Fi

Чтобы оставаться онлайн, многие подключаются к бесплатному Wi-Fi в кафе или торговых центрах. Но при этом важно не «поймать» вирус и не передать личные данные мошенникам.
Общество

«ГЕРОИ62» проводят комплексную подготовку будущих управленцев для работы в госструктурах

Участники проходят обучение в формате лекций, практических занятий, семинаров, а также получают индивидуальное сопровождение от наставников.
Акценты

Когда-нибудь вернутся снова люди из России: рязанец рассказал об экспедиции на Аляску

Как часто встречаются медведи, почему на Аляске не едят горбушу и кету, как эскимосы растят кабачки и ездят на квадроциклах в церковь… И ещё много необычного и интересного из жизни места, где встретятся Путин и Трамп…
Общество

«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами в резиденции «Медный»

Резиденция «Медный» расположена в самом центре культурной и деловой жизни Рязани. 8-й этаж резиденции — это панорамные виды на исторический центр города, высота потолков 3,6 метров и камины в гостиной зоне. 
Новости Касимова

Карин Кнайсль сравнила пейзаж Касимовского округа с Южной Америкой и объяснила, почему ей хорошо живётся в России

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала в телеграм-канале фотографии природы Рязанской области. По словам политика, снимки сделаны на дороге между Тумой и посёлком Гусь-Железный Касимовского района. 
Новости России

500-я базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области

Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.