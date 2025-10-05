Воскресенье, 5 октября, 2025
13.7 C
Рязань
Новости России

Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

Алексей Самохин
@t.me/matchpremier

На стадионе «Газовик» в Оренбурге произошел забавный инцидент с корреспондентом телеканала «Матч Премьер» перед началом матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Ростовом».

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки. 

Несмотря на «водное крещение», корреспондент продолжила эфир, не прервав репортаж. 

Видео опубликовал телеграм-канал телеканала. 

Отметим, что для Владимира Слишковича эта игра стала последней в ранге главного тренера «Оренбурга». После поражения 0:1 от «Ростова» он ушёл в отставку.

Самые читаемые материалы

Транспорт и дороги

На маршруте № 50 с 1 октября действуют изменения в оплате проезда

Эти изменения направлены на повышение комфорта пассажиров и снижение стоимости проезда для граждан.
Общество

Организована прямая трансляция с празднования 130-летия Есенина в Константиново

Сейчас на сцене проходит моноспектакль «Хулиган. Исповедь» (6+) в исполнении народного артиста России Сергея Безрукова.
Общество

Рязанцы сняли многокилометровую очередь из машин на подъезде к селу Константиново

На обочине в обе стороны движения стоят десятки машин. За два километра до места проведения праздника движение перекрыто.
Новости России

Львов затягивает дымом после четырёхчасовой атаки дронами и ракетами

Сообщается, что это рекордная атака по Львову с начала СВО. Она длилась около четырёх часов и на данный момент ещё продолжается. 
Культура и события

130-летие Сергея Есенина в Константинове: как добраться, афиша всероссийского праздника

Редакция 7info представляет подробный гид по программе есенинского торжества, которое пройдёт 4 и 5 октября.

Последние новости

Два человека погибли в ДТП между фурой и «легковушкой» в Александро-Невском районе

По предварительной информации, столкнулись автомобиль «Шевроле Ланос» и грузовой автомобиль «Мерседес».

День учителя в Рязанской области празднуют 8 тысяч педагогов

Губернатор региона подчеркнул, что правительство активно поддерживает их. Для этого внедряются программы

В Рязанской области охотники смогут сдавать хвосты лис вместо тушек

Основная цель нововведений — сократить расходы на транспортировку и утилизацию добытых животных.

Серьезное ДТП между фурой и легковым автомобилем произошло в Рязанской области

Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Фестиваль «Константиновское детство» проходит под Рязанью

Работают старинные русские аттракционы и игры, творческие мастер-классы, проходит фестиваль русской кухни «Есенин Есть», где можно попробовать блюда, переплетенные с поэзией, и погрузиться в атмосферу русской глубинки.

В Рязанской области заметили высококучевые облака — признак ухудшения погоды

К Рязанской области подходят атмосферные фронты циклона, три дня назад залившего Болгарию и Румынию проливными дождями.

Врач назвала неэффективные и опасные народные методы лечения простуды

Ряд популярных народных и альтернативных методов лечения простуды могут быть не только бесполезными, но и опасными.

Священник РПЦ рассказал, как правильно ставить свечи за здравие

Отец Александр подчеркнул, что не так важно, какого именно святого просить о помощи — обращаться можно и к самому Господу, и к Матери Божией.

Семь предприятий получили повреждения во Львове после ночной атаки 

По словам мэра, из-за ударов Львов был частично обесточен, в городе возникло несколько крупных пожаров.

Павел Малков вручил Сергею Безрукову Почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью»

Это благодарность рязанцев за сохранение памяти и творчества нашего великого земляка.

Рецидивист украл 30 бутылок водки из кладовой пенсионерки в Рязанской области

62-летняя женщина сообщила, что заметила следы взлома в подсобном помещении — кладовой, расположенной в подвале её дома.

Самый масштабный спектакль Сергея Безрукова прошел в Константинове

В селе Константиново под Рязанью 4 октября с размахом отметили 130-летие со дня рождения Сергея Есенина. Основной частью праздника стало выступление народного артиста России Сергея Безрукова.

Индустриальный парк Sparrow во Львове загорелся после удара ВС РФ

Парк, который расположен в индустриальном районе города, предположительно использовался как логистический хаб для поставок НАТО

Опубликованы фото молодоженов, сыгравших свадьбу на уходящей неделе

Влюбленные, заключившие брак в день рождения Сергея Есенина, 3 октября, приняли участие в интерактиве с мольбертом.

Как сжигать ветки и мусор на даче, чтобы избежать штрафа, объяснила адвокат Кудерко

По российскому законодательству, растительные отходы V-класса опасности (листва, ветки) сжигать на участке допустимо, но этот процесс строго регламентирован Правилами противопожарного режима.