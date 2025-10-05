Журналистку «Матч ТВ» облили водой из в прямом эфире в Оренбурге

На стадионе «Газовик» в Оренбурге произошел забавный инцидент с корреспондентом телеканала «Матч Премьер» перед началом матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Оренбургом» и «Ростовом».

Во время прямого включения журналистка Анастасия Климкина оказалась под сильным напором воды, которая внезапно хлынула из работающей дождевальной установки.

Несмотря на «водное крещение», корреспондент продолжила эфир, не прервав репортаж.

Видео опубликовал телеграм-канал телеканала.

Отметим, что для Владимира Слишковича эта игра стала последней в ранге главного тренера «Оренбурга». После поражения 0:1 от «Ростова» он ушёл в отставку.