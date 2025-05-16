Журналистка Кашеварова: бойцы «Вагнера» думали, что мятеж Пригожина согласован с Путиным

Бойцы ЧВК «Вагнер» думали, что мятеж Евгения Пригожина был согласован с президентом Владимиром Путиным, привела « Лента.ру » слова журналистки Анастасии Кашеваровой.

По ее словам, вагнеровцы, с которыми она пообщалась, рассчитывали без препятствий дойти колоннами до Москвы.

«Они сказали, это приказ, ну они же солдаты. (Приказ. — Прим. Ред.), согласованный с Путиным. «Все, нас везде пропустят», — пояснила Кашеварова их логику.

При этом когда российский лидер осудил действия Пригожина, бойцы «Вагнера» впали в ступор, поскольку им до этого сказали, что они «не против, а за президента»,

Как отметила Кашеварова, вагнеровцев удивило, что руководство страны назвало их мятежниками.