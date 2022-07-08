Живущая в центре города рязанка не может покинуть двор из-за плохой дороги

Жительница Рязани, инвалид-колясочник не может покинуть двор из-за плохой дороги. Со своей проблемой рязанка обратилась на личный приём к главе городской администрации Елене Сорокиной.

Женщина живёт на улице Николодворянской. У её дома нет тротуара, дорога разбита.

Елена Сорокина дала поручение выехать на место, определить, что можно сделать в ближайшее время, сообщила пресс-служба мэрии. Один из вариантов быстрого принятия мер — выровнять дорогу гранулятом. Для ремонта необходимо составить проект.