7info

Живущая в центре города рязанка не может покинуть двор из-за плохой дороги

Жительница Рязани, инвалид-колясочник не может покинуть двор из-за плохой дороги. Со своей проблемой рязанка обратилась на личный приём к главе городской администрации Елене Сорокиной.

Женщина живёт на улице Николодворянской. У её дома нет тротуара, дорога разбита.

Елена Сорокина дала поручение выехать на место, определить, что можно сделать в ближайшее время, сообщила пресс-служба мэрии. Один из вариантов быстрого принятия мер — выровнять дорогу гранулятом. Для ремонта необходимо составить проект.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7