Жительницу Пронска подозревают в хищении у пенсионеров 750 тысяч рублей

В Пронске 25-летнюю женщину подозревают в хищении денежных средств у пенсионеров. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

По версии следствия, обвиняемая в марте 2024 года вступила в преступный сговор на совершение мошенничества в отношении граждан преклонного возраста в Пронске. Мошенники обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о ДТП с участием их близких. Злоумышленники требовали у пенсионеров деньги для урегулирования конфликта.

Жертвами мошенников стали трое пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет. Всего у пенсионеров похитили более 750 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно направлено в Пронский районный суд для рассмотрения по существу.