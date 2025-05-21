Среда, 21 мая, 2025
15.9 C
Рязань
Изображение от freepik
Изображение от freepik
Происшествия

Жительницу Пронска подозревают в хищении у пенсионеров 750 тысяч рублей

Анастасия Мериакри

В Пронске 25-летнюю женщину подозревают в хищении денежных средств у пенсионеров. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

По версии следствия, обвиняемая в марте 2024 года вступила в преступный сговор на совершение мошенничества в отношении граждан преклонного возраста в Пронске. Мошенники обзванивали пенсионеров, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали о ДТП с участием их близких. Злоумышленники требовали у пенсионеров деньги для урегулирования конфликта.

Жертвами мошенников стали трое пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет. Всего у пенсионеров похитили более 750 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Оно направлено в Пронский районный суд для рассмотрения по существу.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Общество

Стартовало онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс РГУ — 2025»

Мероприятие уже не первый год собирает самых неотразимых и обаятельных девушек вуза, готовых продемонстрировать всё, на что они способны!
Медицина

Рязанцам рассказали, при каких изменениях родинок нужно срочно бежать к врачу

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере подвели итоги акции, посвященной Дню диагностики меланомы в России.
Общество

В Рязанской области проводится мониторинг после атаки беспилотников

Силами РЭБ и ПВО 21 мая в регионе уничтожены восемь БПЛА. На территории населенных пунктов проводится работа по обезвреживанию и ликвидации обломков.
Новости России

ВС РФ нанесли серию ударов по Украине ночью 21 мая: куда били, что уничтожено

Российские силы продолжают системное подавление военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.
Новости России

В Сосновоборске прохожий занялся сексом с девушкой, которая отдыхала на лавочке

В красноярском Сосновоборске  прохожий изнасиловал девушку, которая лежала и...

Последние новости

Общество

Зоны для барбекю и выездной регистрации браков появятся в парке «100 берёзок»

В парке будут обустроены зона барбекю, спортивная зона, зона для выездной регистрации браков. Здесь появятся смотровая площадка, малые архитектурные формы.
Происшествия

Девятый за сутки беспилотник сбили на территории Рязанской области

С 15:00 до 18:00 на территории Рязанской области сбили один беспилотник, он стал девятым за 21 мая.
Происшествия

Скончался хоккеист Кирилл Лебедев, игравший за ХК «Рязань»

Кирилл Лебедев — обладатель Кубка Харламова, получил награду в составе команды «Стальные Лисы» в 2010-м. Хоккейную карьеру Лебедев завершил в 2022-м.
Общество

Паралимпиец Алексей Талай встретился с курсантами Академии ФСИН

Общение с курсантами Алексей Талай начал с параллели между подвигами прадедов, бойцов СВО и семейными ценностями, на которых растет и крепнет душа, народный дух, помогающий идти к победе.
Общество

Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным

Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.
Общество

МЧС предупредило рязанцев о высокой пожарной опасности в ближайшие четыре дня

В условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох.
Общество

Самая большая в России корзина появилась в Солотче

Рядом разместили сертификат из Книги рекордов России, подтверждающий, что данная корзина самая большая в стране.
Происшествия

Мужчина угрожает расправой прохожим в Рязани

Рязанцы написали заявление в полицию.

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.