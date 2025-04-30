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Изображение от fanjianhua на Freepik
Происшествия

Жительницу Касимова подозревают в хищении 350 тысяч рублей

Анастасия Мериакри

Жительницу Касимова подозревают в хищении 350 тысяч рублей. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Жительница Касимова обратилась в региональный отдел Управления социальной защиты населения Рязанской области с документами для выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности. Она надеялась получить 350 тысяч рублей. При этом женщина предоставила поддельные документы и ложные сведения о доходах своей семьи, которая якобы относится к малоимущей. Таким образом, своими действиями она совершила хищение денежных средств в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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