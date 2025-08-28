Рязанский областной суд вынес приговор местной жительнице, которая была признана виновной в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

Как установило следствие, 55-летняя уроженка Азербайджана, имеющая российское гражданство, инициативно вышла на связь с представителем Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Для этого она использовала популярные мессенджеры WhatsApp и Signal.

По данным ФСБ, женщина предприняла целенаправленные попытки получить информацию, которая могла бы быть использована против безопасности России.

Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ, сообщает ТАСС.