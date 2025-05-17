Жителю Касимова грозит 20 лет колонии за распространение наркотиков

В Касимове полицейские пресекли противоправную деятельность 41-летнего местного жителя по организации оптового и розничного сбыта наркотиков. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Ранее полицейские получили сведения, что мужчина причастен к закладке на окраине Рязани оптовых партий синтетических наркотиков.

Сотрудники УНК при силовой поддержке спецназа регионального Управления Росгвардии задержали злоумышленника по месту жительства в городе Касимове. При обследовании его жилища полицейские обнаружили контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в контейнере содержится около полграмма сильнодействующего наркотического вещества.

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Следователь отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.3 ст.228.1 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.

В ходе расследования сотрудники полиции проверили полученную ранее оперативную информацию и установили, что задержанный причастен к закладке на окраине Рязани двух оптовых партий синтетических наркотиков, предназначенных для дальнейшего розничного сбыта. Оперативники изъяли более 100 граммов наркотических средств.

Также полицейские изъяли с улиц города Касимова 6 сделанных ранее закладок контейнеров с наркотиками для розничной продажи.

Всего из незаконного оборота изъяли более 112 граммов наркотиков.

Сотрудники полиции устанавливают все звенья цепи незаконной продажи наркотических средств.

Следователь отдела МВД России «Касимовский» возбудил в отношении мужчины уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст.228.1 УК РФ, по которой грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемый арестован.