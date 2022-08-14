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Жителям Донбасса продолжают помогать в Рязанской епархии

Жителям Донбасса продолжают помогать в социальном отделе Рязанской епархии. Все обратившиеся за поддержкой получают продуктовые наборы в Крестовоздвиженском храме посёлка Строитель. Настоятелем этого храма является руководитель социального отдела протоиерей Максим Бобров.

Как рассказал батюшка, люди сами обращаются к нему, по большей части это представители многодетных семей. Так, 13 августа очередную партию продуктовой помощи получила семья из семи человек, сообщает сайт Рязанской епархии. 

Если вы хотите оказать помощь нуждающимся и передать её через социальный отдел Рязанской епархии, обращайтесь по номеру 7 910-643-95-33 (протоиерей Максим Бобров).

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