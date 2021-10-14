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Четверг, 14 октября, 2021
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Жители рязанского посёлка охарактеризовали подростка, погибшего от рук «оккультистов»

7info7

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Жители рязанского посёлка Стенькино охарактеризовали погибшего 15-летнего подростка.

Как передаёт РИА Новости, юноша был дерзкий, острый на язык и мог за себя постоять. Соседи не верят, что он погиб из-за проведения оккультных ритуалов отчимом и его любовницей. Среди них бытует мнение, что причиной трагедии мог стать конфликт или месть матери подростка.

Сейчас в Стенькино траур. Жители посёлка не могут смириться с гибелью юноши.

Он был очень веселый и добрый. Еще несколько дней назад носился по школе и общался с одноклассниками. Мы все в шоке — такое у нас в Стенькино впервые, — говорят они.

Напомним, мальчик пропал 8 октября. Его труп нашли оперативники в лесополосе под Рязанью 13 октября.

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