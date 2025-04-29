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Изображение от mamewmy на Freepik
ПроисшествияВласть и политика

Жители Рязани сообщили о громких хлопках после угрозы атаки беспилотников

Алексей Самохин

В ночь на вторник, 29 апреля, жители Рязани слышали несколько громких хлопков над городом. Соответствующая информация появилась в соцсетях.

Ранее на телефоны рязанцев пришло предупреждение РСЧС об угрозе атаки беспилотников сначала на территории Рязанской области, а затем и в городе.

Телеграм-канал SHOT пишет о пяти громких взрывах над Рязанью в районе 00:50. Из-за громких звуков в машинах сработали сигнализации, затряслись стёкла в домах.

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Также сообщается, что люди перед взрывами слышали звук пролёта беспилотников.

Официальной информации от губернатора Павла Малкова или министерства обороны России на данный момент пока нет.

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