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Вторник, 23 ноября, 2021
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Жители Ярославля часами стоят на холоде и не могут уехать на работу

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В Ярославле жители Кармановского поселка жалуются, что не могут уехать утром на первых рейсах автобусов, заявленных в расписании, пишет Яр News.

В итоге ярославцам приходится часами стоять в ожидании общественного транспорта. При они вынуждены буквально брать штурмом приходящие автобусы №49 и №18.

«Народ в бешенстве сколько это может продолжаться. Это уже не первый раз. Первых рейсов нет», – посетовали ярославцы.

 

Горожане отметили, что в результате плохой работы транспорта они опаздывают на работу.

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