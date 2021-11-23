Жители Ярославля часами стоят на холоде и не могут уехать на работу

В Ярославле жители Кармановского поселка жалуются, что не могут уехать утром на первых рейсах автобусов, заявленных в расписании, пишет Яр News.

В итоге ярославцам приходится часами стоять в ожидании общественного транспорта. При они вынуждены буквально брать штурмом приходящие автобусы №49 и №18.

«Народ в бешенстве сколько это может продолжаться. Это уже не первый раз. Первых рейсов нет», – посетовали ярославцы.

Горожане отметили, что в результате плохой работы транспорта они опаздывают на работу.