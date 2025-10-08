Жителей Рязанской области предупредили о густом тумане

По данным регионального МЧС России, до конца дня 8 октября, а также ночью и утром 9 октября в Рязанской области прогнозируются туманы с ограниченной видимостью от 200 до 800 метров.

Туман представляет опасность из-за ухудшения видимости, что может затруднить движение транспорта и повысить риск дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы минимизировать риски, людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендуется не выходить на улицу. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе дорог. Водителям рекомендуется снизить скорость, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров, таких как перестроения, обгоны и опережения. Важно помнить, что на скользкой дороге необходимо избегать резкого торможения.

Если вы стали свидетелем или участником происшествия, для вызова пожарных и спасателей используйте следующие номера: 01 для стационарных телефонов, 101 для мобильной связи или единый номер экстренных служб 112.