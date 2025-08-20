Среда, 20 августа, 2025
18.4 C
Рязань
Общество

Жителей Рязанской области предупредили о двухдневном отключении газа

Алексей Самохин
Изображение от ededchechine на Freepik

В Рязанской области несколько населённых пунктов Путятинского муниципального округа на два дня останутся без газа. Отключение связано с ремонтом оборудования, который проводится в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает «Газпром межрегионгаз Рязань».

Подача газа будет временно прекращена с 8:00 27 августа до 15:00 29 августа 2025 года. Работы по замене газорегуляторного пункта (ШГРП) будут проходить в селе Песочня.

Газа не будет по следующим адресам:

деревня Никитино;

сёла Поляки, Летники, Чёрная Слобода, Береговое, Отрада;

посёлки Прудки, Мясной.

Уточнить информацию можно по телефонам: 8 (49136) 2-14-72 и 8 (49136) 4-05-46.

