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Пятница, 29 апреля, 2022

Жителей Донбасса переселили из «Солнечного» в гостиницы и пансионаты

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Жителей Донбасса переселили из «Солнечного» в гостиницы и пансионаты

7info7
Фото: МЧС России

Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР переселили из детского лагеря «Солнечный» в пансионаты и гостиницы. Об этом в своём telegram-канале написала первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

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Необходимость в переселении эвакуированных граждан возникла из-за того, что лагерь «Солнечный» начали готовить к детскому летнему отдыху. По словам Росляковой, организация пунктов временного размещения для гостиниц и санаториев – возможность получить гарантированный доход, выполняя государственную задачу.

– Мы готовы сотрудничать со всем желающим бизнесом. Конечно, проверяем условия и соответствие требованиям к ПВР. Если есть предложения, рассмотрим каждое, – написала Рослякова.

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