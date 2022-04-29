Жителей Донбасса переселили из «Солнечного» в гостиницы и пансионаты

Эвакуированных жителей ДНР и ЛНР переселили из детского лагеря «Солнечный» в пансионаты и гостиницы. Об этом в своём telegram-канале написала первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

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Необходимость в переселении эвакуированных граждан возникла из-за того, что лагерь «Солнечный» начали готовить к детскому летнему отдыху. По словам Росляковой, организация пунктов временного размещения для гостиниц и санаториев – возможность получить гарантированный доход, выполняя государственную задачу.