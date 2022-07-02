Жителей Белгорода напугал транспорт прошлого века на автобусных маршрутах

В Белгороде пассажиры пожаловались на появление на автобусных маршрутах машин прошлого века, пишет Go31.ru.

По словам горожан, на улицы пригорода вышли старенькие «Газели». В Telegram-канале «Белгород №1» появилась фотография с места событий.

Заместитель министра транспорта Александр Логвинов назвал произошедшее единичным случаем.

«Газель» – это нонсенс. Мы отслеживаем все, но у нас пока недостаточное количество контролеров. Оперативно провели работу, больше этого не будет», – пояснил Логвинов.

Также чиновник охарактеризовал произошедшее словами «отдельно выскочила где-то машина и новость об этом выстрелила».