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Суббота, 2 июля, 2022

Жителей Белгорода напугал транспорт прошлого века на автобусных маршрутах

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Жителей Белгорода напугал транспорт прошлого века на автобусных маршрутах

В Белгороде пассажиры пожаловались на появление на автобусных маршрутах машин прошлого века, пишет Go31.ru.

По словам горожан, на улицы пригорода вышли старенькие «Газели». В Telegram-канале «Белгород №1» появилась фотография с места событий.

Заместитель министра транспорта Александр Логвинов назвал произошедшее единичным случаем.

«Газель» – это нонсенс. Мы отслеживаем все, но у нас пока недостаточное количество контролеров. Оперативно провели работу, больше этого не будет», – пояснил Логвинов.

Также чиновник охарактеризовал произошедшее словами «отдельно выскочила где-то машина и новость об этом выстрелила».

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