Житель Сасова получил срок за пьяное ДТП со смертельным исходом

В Рязанской области суд вынес приговор 36-летнему жителю Сасова. Мужчину признали виновным в совершении ДТП в пьяном виде, в результате которого погиб человек (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

4 августа 2017 года сасовец ехал пьяным за рулём автомобиля «Киа Рио» по автодороге Сасово-Восход-Кадом в сторону посёлка Кадом. После поворота водитель ослабил внимание, частично выехал на встречку и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21154. Водитель ВАЗа поги, его мать, ехавшая на переднем сидении, получила серьёзные травмы.

Суд приговорил мужчину к 3 годам колонии-поселения. Кроме того, на осужденного возложена обязанность возместить моральный ущерб потерпевшей в размере 800 тысяч рублей.

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