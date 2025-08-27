Житель Рязанской области перевел мошенникам почти 3 000 000 рублей и остался должен банку

30-летний житель Сасово стал очередной жертвой телефонных мошенников, лишившись почти 3 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области.

Мужчине позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками налоговой инспекции, и сообщили, что на его имя пытались оформить кредит. Собеседник убедил жителя Сасово оформить заём на максимальную сумму, чтобы «исчерпать» кредитный лимит и перевести полученные деньги на «безопасные счета».

После оформления кредита на сумму более 1 миллиона 800 тысяч сасовец перевел все деньги вместе с личными сбережениями в размере 1 млн рублей. После проведения финансовой операции он осознал, что стал жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).