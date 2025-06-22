В контексте обострения отношений между Ираном и Израилем в СМИ вспоминают заявления Владимира Жириновского. Ещё в 2013 году политик предупреждал о возможном применении США силы против Ирана и называл сценарии, при которых в конфликт может быть втянута НАТО. Об этом пишет «Царьград».

Тогда Жириновский заявлял, что атака на Иран будет готовиться поэтапно, а Запад будет стремиться дестабилизировать регион через силовое вмешательство в дела стран Ближнего Востока.

«Сначала Сирия, потом — напор против Ирана», — говорил он.

По мнению политика, главной целью этих действий станет перераспределение контроля над источниками энергоносителей. Он полагал, что дестабилизация в Иране ударит по экономике Китая и ЕС, вызвав резкий рост цен на нефть.

Также Жириновский высказывался о возможном применении ядерного оружия в случае эскалации конфликта, предполагая, что США могут использовать тактический удар по территории Ирана как «демонстрацию силы».

Позже, в 2019 году, он расширил свои прогнозы, предполагая сценарий, при котором Израиль наносит удары по предполагаемым ядерным объектам Ирана, а затем в конфликт вступают США.

«После удара Израиля по иранским объектам вмешается НАТО, начнутся бомбардировки», — говорил Жириновский.

Он связывал возможную военную операцию с геополитическим давлением на Китай, Европу и Россию. В частности, политик считал, что в случае войны потоки мигрантов хлынут в направлении России через Закавказье.

И скажите, в чём он был не прав?