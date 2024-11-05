Вторник, 5 ноября, 2024
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Жириновский предрекал эпохальные события после выборов в США

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Валерия Мединская
Фото с сайта pxhere.com

В США 5 ноября стартовали президентские выборы. За пост главы государства борются «наследница» 46-го президента Штатов Джо Байдена Камала Харрис и 45-й президент Штатов Дональд Трамп. Президентская кампания была ознаменовала всевозможными громкими скандалами и происшествиями, самое громкое из которых — покушение на Трампа. Вместе с тем явного лидера в рамках президентской гонки определить не удалось, интригу разрешит обденародное голосование.

Известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого не стало в 2022 году, делал прогноз на выборы президента США 2024 года. Политический провидец предполагал, что они могут быть ознаменованы эпохальными событиями, причём не самыми благоприятными.

Говоря о выборах в 2024 году в США, Жириновский сделал очень смелое заявление. По его словам, они не состоятся:

— Потому что не будет самой Америки, — заявил политик.

По мнению Владимира Жириновского, в стране запущен механизм распада, сродни тому, какой мы наблюдали в 1991 году в случае с СССР. Причём он был уверен, что приведут к развалу штатов межнациональные расприи.

Пока не понятно, какую народную реакцию спровоцируют результаты выборов. Возможно, итоги могут привести к народными столкновениям, и в итоге вопрос дальнейшего существования страны окажется под вопросом.

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