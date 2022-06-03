Жена эмоционально отреагировала на убийство екатеринбуржца бандой южан

Вдова Алексея Казанцева, который умер накануне в больнице после избиения бандой южан в Екатеринбурге, эмоционально отреагировала на трагедию, сообщается в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

«Вместе с Лешей они убили и меня. Алексей скончался 2 июня в 10:00 в больнице № 36. Родителям я уже рассказала, им 76 лет они довольно пожилые. Власти должны что-то сделать. Надо было ждать, чтобы человека убили. Они приехали и убивают наших мужчин», — рассказала супруга.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая. По предварительной версии, 46-летний Алексей поздравлял друзей-пограничников. После встречи он пошел домой. На улице Грибоедова на него и накинулась толпа незнакомцев.

По одной из версий, на Алексея напали, когда он заступился за женщину. После избиения злоумышленники сбежали. Полицейским удалось задержать несколько нападавших. Один из них успел сбежать в Таджикистан.

Известно, что погибший служил в Чечне. Вдова обещает ходить в полицию и не дать спустить эту ситуацию на тормозах.