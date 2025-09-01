Понедельник, 1 сентября, 2025
Железнодорожники поздравили студентов Рязанского филиала ПГУПС с Днем знаний 

Алексей Самохин

Железнодорожники поздравили студентов Рязанского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения с Днем знаний. 

Торжественную линейку, посвященную началу нового учебного года, посетили заместитель начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) Сергей Дмитров и руководители железнодорожных предприятий. Сергей Дмитров отметил, что у МЖД и Рязанского филиала ПГУПС сложилось тесное плодотворное сотрудничество. Сотрудники МЖД читают студентам лекции по специальным дисциплинам. Учащиеся  проходят на предприятиях дороги все виды практики. Около 80% выпускников профильного учебного заведения трудоустраиваются на столичную магистраль. 

— Путь к новым знаниям не бывает простым, он требует усилий, но я уверен, что каждый из вас его успешно пройдет. От ваших знаний и умений во многом зависит, как будут работать железные дороги завтра, — сказал в напутственном слове студентам Сергей Дмитров.

Рязанский филиал ПГУПС – одно из старейших учебных заведений в Рязанской области. Оно отметило 105 лет со дня образования. Сегодня это современный учебный центр с развитой материально-технической базой и учебным полигоном. 

В этом году первокурсниками стали 250 человек. Всего же в филиале обучаются 856 студентов.

