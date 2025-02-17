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Транспорт и дороги

Железнодорожники очистили от мусора полосу отвода в зоне особо охраняемой природной территории

Анастасия Мериакри

В Рязанской области железнодорожники очистили от мусора полосу отвода в зоне особо охраняемой природной территории в 2024 году.

11,5 км полосы отвода на территории государственного природного Федерального заказника»Рязанский» в Шиловском районе Рязанской области, который граничат с Московской железной дорогой, очистили от мусора работники столичной магистрали в 2024 году.

Кроме того, в 2024 году во время экологических мероприятий МЖД в Рязанской  области очищено от мусора около 300 км полосы отвода, ликвидировано 6 несанкционированных свалок и вывезено почти 10 тонн мусора. Собрано и отправлено на вторичную переработку более 13 тонн макулатуры и свыше 300 кг пластиковых бутылок и алюминиевых банок, высажено более 1 тыс. деревьев, кустарников и цветов.

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