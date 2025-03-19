Президент Украины Владимир Зеленский намеренно срывает «энергетическое» перемирие с Россией, пишет «Московский комсомолец».

Издание приводит примеры нескольких атак, совершённых после телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников на станицу Кавказскую в Краснодарском крае.

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В результате падения обломков одного из дронов на территории местной нефтебазы произошло возгорание. Огонь охватил около 20 квадратных метров. Работа объекта была временно приостановлена, 30 сотрудников оперативно эвакуировали.

Атаки на приграничные территории

Эта атака стала ответом Владимира Зеленского на предложение Дональда Трампа и Владимира Путина о так называемом «энергетическом перемирии» — взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре. Как отмечают эксперты, это не единственная военная активность со стороны Киева.

В течение последних суток украинские войска неоднократно пытались прорваться в Белгородскую область. После неудачи в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали проверять слабые места на стыке Курской и Белгородской областей, предприняв серию атак в районе Демидово–Графовка–Прилесье.

По данным военного канала «Два майора», ВСУ использовали бронетехнику, танки и инженерные машины для расчистки заграждений. Российские войска, судя по всему, были готовы к такому развитию событий: по колоннам противника немедленно нанесли удары артиллерия и беспилотники. Министерство обороны РФ и военные корреспонденты подтвердили, что украинским силам не удалось прорвать линию обороны. Сообщается о потерях ВСУ — около 60 человек, а также уничтожении нескольких единиц бронетехники и квадроциклов, которые использовались для быстрого прорыва.

Аналитики о возможных инициаторах атак

Эксперты не исключают, что за атаками на приграничные районы России может стоять Великобритания, которой, по мнению аналитиков, невыгодны возможные переговоры между Путиным и Трампом. Как предполагает «Военная хроника», Лондон уже не раз демонстрировал готовность использовать ВСУ для эскалации конфликта, а удары по Белгородской области могут быть направлены на провокацию Москвы к ответным действиям.

Кроме того, Зеленский, несмотря на публичное одобрение инициативы Трампа о прекращении атак на энергоструктуру, фактически действует в противоположном направлении. Российские военные обозреватели, включая военкора Александра Коца и блогера Юрия Подоляку, считают, что удар по нефтебазе стал демонстративным ответом украинского президента на договоренности между Москвой и Вашингтоном.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также выразил мнение, что Зеленский лично санкционировал атаку, несмотря на то, что был осведомлен о переговорах Путина и Трампа.

«Он это сделал намеренно, демонстративно. США должны понять, что им пора ускорить замену этого… во главе их марионеточного киевского режима», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

А что Россия?

Минобороны РФ сообщило, какие действия были предприняты после получения приказа Владимира Путина.