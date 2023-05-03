Завершено расследование убийства 15-летнего подростка в Рязанской области

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела об убийстве 15-летнего подростка в посёлке учхоза Стенькино Рязанского района. Обвиняемыми по делу проходят бывший отчим парня и его новая сожительница.

Сообщение о пропаже подростка поступило в правоохранительные органы в октябре 2021 года. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

— В ходе проведения следственных действий было установлено, что к безвестному исчезновению и смерти несовершеннолетнего причастны его бывший отчим 1969 года рождения и его сожительница, уроженка Московской области 1992 года рождения, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

В ходе следствия установлено, что мужчина, во время брака с матерью подростка, тайно оформил на себя часть их дома. Уже после развода он регулярно приезжал, забирал вещи и технику, пользовался гаражом. Между ним и женщиной возникали конфликты, молодой человек пытался защищать мать.

Решив отомстить бывшему пасынку, обвиняемый вместе с подругой приехал к нему домой и убил гаечным ключом и ножом. Труп злоумышленники вывезли на машине и спрятали в колодце у деревни Земенки, засыпав землёй и мусором.

После этого девушка, используя одежду подростка, прошла в ней мимо камеры видеонаблюдения, что инсценировать уход мальчика из дома.

Также в уголовном деле есть материалы о незаконном изготовлении мужчиной оружия и покупки боеприпасов к нему. Женщина незаконно распространила в социальной сети личные фотографии подруги матери убитого подростка.

Уголовное дело передано в суд.

Изначально сообщалось, что мальчика убили в ходе оккультного обряда. Подозреваемая являлась мастером спорта по ачери-биатлону.