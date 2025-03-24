Запрещающие знаки для езды на электросамокатах появились в Рязани

В Рязани устанавливают запрещающие дорожные знаки для езды на электросамокатах. Цель — сделать общественные места более комфортными и безопасными. Об этом сообщает Муниципальный Центр Управления города.

В городе услуги проката самокатов предоставляют две компании. Соглашения с администрацией позволили обновить ряд правил для пользователей средств индивидуальной мобильности:

по расположению парковок,

по ограничению скорости,

на запрет движения на пешеходных участках

Запрещающие знаки уже установили в Верхнем и Нижнем городских парках, на улице Почтовой. Запрещённые для движения участки отмечены дорожными знаками не только на местах, но и в приложениях. Если электросамокат заедет на такой участок, он автоматически прекратит работать.