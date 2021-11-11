Заммэра Белгорода Цонев раскрыл происхождение QR-кодов

Заместитель главы администрации Белгорода по безопасности Геннадий Цонев рассказал в прямом эфире на «Белгород 24» о происхождении QR-кодов.

По его словам, такой термин появился в Японии в автомобильной промышленности. Он переводится как «быстрый ответ».

«Известный производитель запасных частей для автомобилей ввел его у себя для улучшения работы своих складских помещений», – отметил Цонев.

Чиновник заявил о планах использовать коды в других сферах деятельности. Он напомнил, что используемые сейчас QR-коды вакцинированного отражают информацию о наличии прививки от коронавируса.