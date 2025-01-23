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Власть и политика

Замглавы администрации Рязани назначен Олег Самсонов

Валерия Мединская

Олег Самсонов назначен заместителем главы администрации Рязани. Информация о нём появилась на сайте мэрии 23 января.

Самсонов будет курировать блок городского хозяйства. Под его подчинением работают Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Управление административно-технической инспекции, Управление дорожного хозяйства и транспорта, а также аппарат административных комиссий.

Отметим, что в структуре руководства городской администрации сейчас работают пять заместителей главы Виталия Артёмова. Первый заместитель Дмитрий Лощинин курирует работу Управления градостроительства и архитектуры и Управления капстроительства, Евгения Власова руководить аппаратом. Светлана Горячкина отвечает за Управление экономического развития и Управление земельных ресурсов и имущественных отношений, Лариса Крохалёва — за социальные вопросы.

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