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Изображение от Freepik
Происшествия

Задержанным за вымогательство рязанским журналистам грозит до 7 лет колонии

Алексей Самохин

Рязанским журналистам, задержанным силовиками, грозит до 7 лет колонии. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, уголовное дело возбуждено по статье о вымогательстве в крупном размере, максимальное наказание по которой — 7 лет тюрьмы.

Силовики задержали руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова, главного редактора сайта «Вид с боку» и муниципального депутата Константина Смирнова. Также по информации СМИ, в деле фигурирует Наталья Смольянинова, бывший главный редактор сайта «РЗН.инфо».

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По версии следствия, журналисты вымогали 300 тысяч рублей от главы местной фирмы за прекращение порочащих публикаций.

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