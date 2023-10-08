Задержан подозреваемый в убийстве в Касимовском районе

Уроженца Иркутской области задержали по подозрению в убийстве жителя Касимовского района, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Тело мужчины 1978 года рождения с множественными колото-резаными ранами шеи, грудной клетки, рук нашли 5 октября на территории заброшенной фермы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, смертельные раны мужчине во время бытового конфликта нанёс знакомый 1956 года рождения. Уроженец Иркутской области неоднократно судим, в том числе за убийство.

По просьбе следователя суд арестовал задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.