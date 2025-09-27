Заболеваемость ОРВИ выросла на 40% за неделю в Рязанской области

За неделю заболеваемость ОРВИ в Рязанской области выросла на 40%. Об этом сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

На неделе с 15 по 21 сентября произошел резкий рост числа заболевших ОРВИ — 7388 человек. Это на 40,4% больше, чем неделей ранее. При этом 72,4% заболевших зарегистрированы в Рязани.

Кроме того, зафиксировано 17 новых случаев заболевания COVID-19.

Лабораторный мониторинг пока выявляет вирусы негриппозной этиологии, но сезон гриппа приближается.

Специалисты напоминают, что грипп опасен серьезными осложнениями, такими как пневмония и менингит. Прививку от гриппа особенно важно сделать детям, студентам, людям старше 60 лет, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями.

Иммунитет формируется за 3-4 недели, поэтому прививаться нужно заранее. Обращайтесь в поликлинику по месту жительства.