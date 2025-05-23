За сутки в Рязанской области ликвидировано 16 пожаров, пострадавших нет

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, за прошедшие сутки в Рязанской области потушено 10 загораний сухой травы и мусора, 6 техногенных пожаров. Люди не пострадали

Подробности по техногенным пожарам.

21 мая, 21:48 — сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме в городе Рязани. В тушении участвовали 5 человек и 2 единицы техники.

Повреждены постельные принадлежности. Площадь пожара — 2 м².

22 мая, 07:21 — пожар в хозяйственной постройке в городе Михайлов, Михайловский район. Задействованы 6 человек и 2 единицы техники.

Повреждена хозпостройка. Площадь пожара — 6 м².

22 мая, 12:24 — возгорание в хозяйственной постройке в городе Рыбное, Рыбновский район. Привлечены 6 человек и 3 единицы техники.

Повреждена хозпостройка. Площадь пожара — 6 м².

22 мая, 13:42 — пожар в легковом автомобиле на Московском шоссе в Рязани. Работали 5 человек и 2 единицы техники.

Поврежден автомобиль. Площадь пожара — 0,1 м².

22 мая, 13:50 — возгорание в блоке хозяйственных построек на Михайловском шоссе в Рязани. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники.

Повреждена хозпостройка. Площадь пожара — 82 м².

22 мая, 18:13 — пожар в хозяйственной постройке в рабочем посёлке Кадом, Кадомский район. Задействованы 7 человек и 2 единицы техники.

Повреждены хозпостройка и легковой автомобиль. Площадь пожара — 36 м².