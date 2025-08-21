За самовольное остекление балкона могут оштрафовать и заставить всё снести

За самовольное остекление и обшивку балкона собственника могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей и заставить демонтировать конструкцию за свой счёт. Об этом в беседе с «Москва 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, фасад дома считается общим имуществом, поэтому любые изменения в его внешнем виде должны быть согласованы. Незаконное остекление не только портит архитектурный облик здания, но и может быть опасно, так как создаёт дополнительную нагрузку на конструкции.

Как узаконить остекление

Чтобы избежать штрафа и сделать всё законно, эксперт советует действовать по следующей схеме:

Провести общее собрание жильцов и получить их согласие, поскольку речь идёт об общем имуществе.

Заказать проект у специализированной организации, которая учтёт все требования безопасности и соответствие архитектурному облику здания.

Подать проект в архитектурный комитет или другой уполномоченный орган для утверждения.

После получения официального разрешения можно приступать к работам.

По словам Дмитрия Бондаря, суды регулярно выносят решения в пользу управляющих компаний, обязывая собственников возвращать балкону первоначальный вид. В таком случае все расходы ложатся на владельца квартиры.

Отметим, что такие правила действуют не только в Москве, но и по всей России, включая Рязань и Рязанскую область.