17.6 C
Рязань
Понедельник, 30 мая, 2022

За неделю ямочный ремонт выполнен на 12 участках улиц Рязани

spot_img
7info
7info

За неделю ямочный ремонт выполнен на 12 участках улиц Рязани

На прошлой неделе работы по ликвидации выбоин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог на территории города проводились на 12 участках улиц: Центральная, Советской Армии, Михайловское шоссе, Есенина, Каширина, Татарский переулок, Тепличная, Лесная, Ленинского Комсомола, Касимовское шоссе, Есенина, проезд Яблочкова, 14-я Линия, Осипенко, Крупской, Костычева, Окское шоссе, Фирсова, Матросова, Карла Маркса, Молодцова, Октябрьская, район Лесопарка. Общая площадь составила более 1500 кв. м.

Всего с начала года работы по заделке выбоин проведены на 104 участках улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила около 17 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На предстоящей неделе планируется выполнение работ по ликвидации аварийных выбоин на участках автодорог по улицам Осипенко, Октябрьской, Героев Десантников, Интернациональной, Княжье поле, Телевизионной (тротуар), Касимовское шоссе (тротуар).

Мероприятия по приведению участков дорог в нормативное состояние будут продолжены.

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7