За неделю ямочный ремонт выполнен на 12 участках улиц Рязани

На прошлой неделе работы по ликвидации выбоин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог на территории города проводились на 12 участках улиц: Центральная, Советской Армии, Михайловское шоссе, Есенина, Каширина, Татарский переулок, Тепличная, Лесная, Ленинского Комсомола, Касимовское шоссе, Есенина, проезд Яблочкова, 14-я Линия, Осипенко, Крупской, Костычева, Окское шоссе, Фирсова, Матросова, Карла Маркса, Молодцова, Октябрьская, район Лесопарка. Общая площадь составила более 1500 кв. м.

Всего с начала года работы по заделке выбоин проведены на 104 участках улично-дорожной сети. Общая площадь ремонта составила около 17 тыс. кв. м., сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На предстоящей неделе планируется выполнение работ по ликвидации аварийных выбоин на участках автодорог по улицам Осипенко, Октябрьской, Героев Десантников, Интернациональной, Княжье поле, Телевизионной (тротуар), Касимовское шоссе (тротуар).

Мероприятия по приведению участков дорог в нормативное состояние будут продолжены.