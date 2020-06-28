Женщина «восстала из мертвых» после приезда полиции в Москве

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В Москве житель столицы вызвал полицию и сотрудников ритуальных услуг после «смерти» подруги, пишет портал «Nation News».

Сообщается, что москвич и его сожительница отмечали снятие режима самоизоляции. На следующий день после застолья мужчина не смог разбудить возлюбленную и решил, что повинен в смерти «Белоснежки». Он вызвал полицию.

На место происшествия прибыли стражи порядка и сотрудники ритуальных услуг. В этот момент женщина проснулась. Москвичка заявила, что претензий к службам не имеет, после чего инцидент был исчерпан.