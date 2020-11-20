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Новости мираПроисшествия

Женщина истязала племянницу, которой пришлось ампутировать руку

Никита Брыкин

Суд вынес приговор женщин, а также ее сожителю, которые истязали девочку Ингушетии. Об этом пишет «Москва 24».

Потерпевшая попала в больницу Назрани в июле прошлого года с множественными травмами. Выяснилось, что ребенок рос в семье тети без оформления опеки. Было возбуждено уголовное дело, женщине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что с ноября 2018 года по 3 июля 2019 года злоумышленница систематически избивала ребенка ремнем и отрезком шланга.

В итоге девочке ампутировали кисть и предплечье правой руки. Левую руку удалось спасти, со временем малышке установят протез.

Отметим, что женщине назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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