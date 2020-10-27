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Новости мираПроисшествия

Житель Волгограда проломил голову посетителю банка из-за ссоры в чате

Никита Брыкин

В Волгограде местный житель ворвался в офис банка, подошел к одному из клиентов и несколькими ударами разбил ему голову. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Во время допроса мужчина признался, что вступился за родственницу, с которой пострадавший поругался в школьном чате для родителей.

«Он оскорбил мою сестру, я с ним созвонился, он мне сказал: «Подъезжай». В ходе разговора он оскорбил меня, я нанес ему несколько ударов в область головы», – заявил подозреваемый.

По предварительным данным, сестра нападавшего и пострадавший в общей родительской переписке не смогли найти компромисс при выборе даты проведения теста для школьников.

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Мужчину экстренно госпитализировали, в кратчайшие сроки провели операцию. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Мужчина по-прежнему находится в реанимации и не может самостоятельно дышать.

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы, дожидаться приговора суда мужчина будет под стражей.

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