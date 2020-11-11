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Житель Алтая изуродовал топором руки бывшей жене

Никита Брыкин

В Горно-Алтайске местный житель Евгений Павлов изуродовал топором бывшей жене Татьяне за то, что она отказалась возвращаться к нему, сообщает телеканал НТВ.

Сообщается, что злоумышленник подкараулил жертву, когда та возвращалась домой из детского сада. После того, как бывшая жена не согласилась начать вновь жить вместе, мужчина достал топор.

«Мы разведены два года, он угрожал, что покалечит меня, что он мне жизни не даст, что он убьет меня, что не даст жизни ни с кем. Не помогал детям, не платил алименты, ничего не мог», – рассказала потерпевшая.

Женщину прооперировали в республиканской больнице, но мизинец на правой руке спасти не удалось. Оказалось, что полтора месяца назад женщина обращалась в полицию с жалобой на бывшего мужа, но тогда ему все сошло с рук. 

Отмечается, что тогда Евгений выволок бывшую жену за волосы на улицу и стал избивать. Состава преступления тогда не нашли.

Сейчас Павлова арестовали. Татьяне предстоит длительный курс реабилитации, но она намерена довести дело до конца и наказать бывшего мужа.

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