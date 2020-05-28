Абсолютно голая девушка устроила фотосессию у стадиона в Краснодаре

У стадиона футбольного клуба «Краснодар» голая девушка устроила фотосессию. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, публикуя видео с места случившегося.
На кадрах видно, как девушка позирует для фотографа и не стесняется, когда к ней подходят прохожие. Ее разыскивает полиция.
Сообщается, что девушке грозит административная ответственность за мелкое хулиганство, а также штраф в размере до 30 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при режиме «Повышенная готовность».
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