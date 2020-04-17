Врач с коронавирусом сбежал из-под карантина на работу

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Стоматолог одной из частных клиник в Поронайске Сахалинской области оказался болен коронавирусом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу региона Валерия Лимаренко.

Сообщается, что мужчину отправили на режим самоизоляции. Однако он продолжил ходить работу, несмотря на предписание Роспотребнадзора. Мужчина дожидался дома контрольного обхода врачей, а затем шел по делам. Пришедшие анализы показали, что он заражен коронавирусом.

Отметим, что определен круг лиц, с которыми мог контактировать зараженный. У всех взяли анализы на COVID-19. Людей направили на обсервацию, они проходят обследование. Самого врача поместили в инфекционный госпиталь.