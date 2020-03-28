Вернувшиеся из Таиланда туристы устроили бунт на карантине

Никита Брыкин
Новости мира

Последние минуты жизни водителя засняли на камеру в Геленджике

Один из жителей Геленджика заснял на видео странные маневры водителя Toyota Camry. Ролик оказался в распоряжении издания «Регион Онлайн».
Узнать больше
Новости мира

Москвич объяснил убийство своей семьи на глазах детей

Мужчина, который подозревается в убийстве своей семьи, объяснил свой поступок. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел накануне...
Узнать больше
Новости мира

Чиновников уволят за отдых в Ялте их детей вместо больных

В Воробьевском районе Воронежской области местным чиновникам грозит увольнение. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Узнать больше
Новости мира

В России накрыли сеть торговцев краденными данными кредитных карт

ФСБ сообщила, что в России задержана группа, в которую входят более 30 хакеров. Они продавали краденые банковские карты через 90 интернет-магазинов. Об...
Узнать больше
Новости мира

Пациент скончался после пластической операции в Москве

После операции по исправлению носовой перегородки в одной из московских клиник скончался мужчина. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Узнать больше
-

После возвращения из Таиланда десятки жителей Южно-Сахалинска, которых поместили на двухнедельный карантин в детский лагерь, устроили скандал. Об этом пишет НТВ.

Сообщается, что медикам показались подозрительными результаты тестов 29 туристов. В итоге они были переведены в специальные палаты инфекционного отделения. Остальных пассажиров должны были изолировать для дополнительной проверки, однако они оказались этим недовольны и попытались вырваться за санитарный кордон.

Отметим, что разбушевавшихся туристов удалось утихомирить. Им сдать повторные анализы.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

ТРЦ «Малина» сообщил о графике работы во время карантина

Новости Рязани
Представители торгово-развлекательного центра «Малина» подготовили обращение к клиентам. Они разместили его на странице организации в Инстаграме. В посте сотрудники магазина рассказали, как...
Узнать больше

Под Михайловом сбили двух лосей

Новости Рязани
27 марта неподалеку от города Михайлова Рязанской области сбили двух лосей. Информация об этом появилась в социальных сетях. Как...
Узнать больше

КВЦ получит 28 миллионов в кредит

Новости Рязани
Кустовой вычислительный центр получит в кредит 28 миллионов рублей. Деньги пойдут на увеличение рабочей площади организации. Выдача кредита была...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

Акценты
С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно...
Узнать больше

Мэр города Елена Сорокина призвала рязанцев к ответственности

Новости Рязани
Елена Сорокина обратилась к рязанцам в Facebook. Пост был написан в связи с непростой ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. -  Я обращаюсь к рязанцам с...
Узнать больше

Как в Рязани будут работать отделения Сбербанка на следующей неделе?

Новости Рязани
Офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка,...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Карантинная неделя в Рязани: что будет работать, а что нет

Акценты
С 28 марта по 5 апреля в Рязанской области усилят меры, направленные на снижение распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим некоторые объекты временно...
Узнать больше

По дороге к Богу…

Акценты
На фоне угрожающих сообщений о коронавирусе сотрудники РИА "7 новостей" решили сменить новостную повестку и отправились в небольшое паломническое путешествие в Спасо-Преображенский...
Узнать больше

Полный текст обращения президента к гражданам России

Акценты
В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны. Предлагаем вашему вниманию полный текст обращения. 
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

ТРЦ «Малина» сообщил о графике работы во время карантина

Под Михайловом сбили двух лосей

КВЦ получит 28 миллионов в кредит