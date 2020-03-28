Вернувшиеся из Таиланда туристы устроили бунт на карантине

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После возвращения из Таиланда десятки жителей Южно-Сахалинска, которых поместили на двухнедельный карантин в детский лагерь, устроили скандал. Об этом пишет НТВ.

Сообщается, что медикам показались подозрительными результаты тестов 29 туристов. В итоге они были переведены в специальные палаты инфекционного отделения. Остальных пассажиров должны были изолировать для дополнительной проверки, однако они оказались этим недовольны и попытались вырваться за санитарный кордон.

Отметим, что разбушевавшихся туристов удалось утихомирить. Им сдать повторные анализы.