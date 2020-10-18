В Уфе полицейских отправили в тюрьму за вымогательства

Суд вынес приговор двум экс-полицейским в Уфе, которые вымогали у граждан деньги под угрозой «подбрасывания» им наркотиков. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Бывшие полицейские стали фигурантами дел о превышении должностных полномочий, вымогательстве, а также незаконном хранении боеприпасов и мошенничестве в сфере страхования. Правоохранители были уволены со службы.

Сообщается, что в 2018 году злоумышленники задерживали предполагаемых потребителей наркотиков, после чего вымогали у них деньги, угрожая подбросить наркотики. В результате они получили от четырех потерпевших свыше 560 тысяч рублей.

Экс-полицейским назначили наказание в виде 8 и 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.