В Сызрани пьяный водитель протаранил столб, уходя от ДПС

-

В Сызрани пьяный водитель решил скрыться от полицейских, гоняя по дворам города. Затея закончилась печально для машины лихача: он разбил ее о столб.

Задержание пьяного автомобилиста было заснято на видео и оказалось в распоряжении Вестей. При просмотре можно заметить, как водитель белого Kia Rio не желает останавливаться по требованию сотрудников ДПС. Вместо этого он ускоряется, двигаясь по дворам Сызрани. Мужчина проносится по ним с большой скоростью, надеясь, что правоохранители отстанут. Однако этого не происходит. Наоборот у лихача появляются проблемы: резки поворот и фонарный столб. Первый он не может преодолеть, потому что потерял контроль над машиной. А второй встает на пути иномарки, которая на полном ходу врезается в опору.

В итоге 31-летний водитель задержан. Он отказался от медосвидетельствования. На него составили протокол. Его авто было доставлено на спецстоянку.