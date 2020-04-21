В Александрове прохожие чуть не линчевали виновника ДТП

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В Александрове (Владимирская область) 20 апреля водитель внедорожника нарушил ПДД и устроил массовую аварию. После этого над ним едва не устроили самосуд местные жители.

Момент ДТП и конфликта был заснят на видео и оказался в распоряжении Вести.ру. при просмотре ролика можно заметить, что виновник аварии решил на большой скорости проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Затея закончилась печально: лихач врезался в две машины, а затем его внедорожник перевернулся.

Прохожие, ставшие свидетелями ЧП, бросились к черному внедорожнику не для того, чтобы помогать, а чтобы наказать водителя-нарушителя. Напуганный виновник массового ДТП сидел в своей машине, сигналил, а гневные жители Александрова пытались разбить стекла авто, а также вытащить из салона горе-автомобилиста.

К месту инцидента быстро прибыли врачи скорой. Они успокоили местных жителей. Внедорожник был поставлен на колеса. После осмотра участников столкновения стало ясно: никто не пострадал.

Ранее мы писали, что использованный презерватив нашли в куличе жители Краснодара

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