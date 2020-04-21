Москвич из мести намазал экскрементами дверь соседа

Проживающий на юго-востоке Москвы мужчина жестко отомстил соседу за курение на лестничной площадке. Он измазал дверь курильщика экскрементами.
Однако жилец потерпевшей квартиры таким ходом событий остался недоволен. Он обратился к правоохранителям. Но, как сообщает РЕН ТВ, когда полицейские приехали на место соседской «разборки», мститель дверь своей квартиры не открыл.
Может быть, теперь все соседи ополчатся именно на него, ведь после его выходки запах сигарет поменялся на более едкий аромат. Плюс к тому же москвич может получить штраф, или его арестуют за вредительство.
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