Депутат сравнил со скотиной жителей Ростовского региона

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Фото и видео — Регион Онлайн

Депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров приготовил видеообращения для главы Ростовского региона Василия Голубева. Народный избранник высказался по поводу COVID-19, сообщает Регион Онлайн.

В своей речи Котляров сравнил жителей Ростовской области со скотиной. Он считает, что народ на данный момент разделен на две части: те, кто в стойле – их кормят (бюджетники); и те, кто в поле – «кормятся подножным кормом». По мнению депутата, сейчас, когда «всех загнали в стойло, кормить нужно всех, а не только бюджетников».

Котляров объяснил, что нужно серьезно подойти к вопросу обеспечения людей. Он заявил, что многие уже остались без денежных средств. По мнению народного избранника, вскоре люди начнут ходить за поддержкой к старшему поколению, потому что они получают пенсию. Чтобы избежать проблем, Анатолий предложил обеспечить народ сухпайками, ведь, как полагает депутат, 90 процентов населения сидят дома без работы.