Вторник, 21 апреля, 2020
11.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Мордовии мужчина жестоко расправился с тремя людьми

Алексей Агеев

Человеческие останки восьмилетней давности нашли в Подмосковье

Новости мира
В Одинцово были обнаружены человеческие останки давностью около восьми лет. Об этом пишет РИА Новости. Как уточнили в пресс-службу...
Узнать больше

Мужчина избил ребенка и угрожал убить его семью

Новости мира
Правоохранительные органы задержали 28-летнего жителя Клина, который подозревается в избиении 15-летнего подростка, а также угрозе убийством его семьи. Об этом пишет РЕН...
Узнать больше

Задержанный после серии убийств сибиряк может быть людоедом

Новости мира
Подозреваемый в серии жестоких убийств 67-летний мужчина мог употреблять в пищу части тел своих жертв. Об этом порталу «Вести Новосибирск» рассказали жители...
Узнать больше
-

На территории Мордовии мужчина убил трех человек. Трагедия разыгралась в Рузаевке.

В доме на улице Терешковой обнаружили трупы двух 31-летних мужчин и девушки. На всех телах были найдены ножевые ранения. По словам пользователей соцсетей, всех троих убил их приятель. Уточняется, что после совершения убийства он уехал на такси в Кочкурово.

Сотрудники Следкома подтвердили, что в Рузаевке были найдены трупы трех человек. По факту случившегося ведется проверка, сообщает MordovMedia.ru.

Ранее мы писали, что житель Кондопоги два года насиловал трех приемных дочерей

Читайте также: Девушка угодила в больницу после контакта с тарелкой

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

В Рязани ребёнок выпал из окна

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, в Рязани ребёнок выпал из окна. Это произошло в посёлке Строитель на улице Качевской. После...
Узнать больше

Рязанские полицейские раскрыли ограбление супермаркета за час

Новости Рязани
В Рязани полицейские за час раскрыли ограбление супермаркета на улице Гоголя. Сотрудница магазина обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный украл дорогостоящую...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани коронавирусом больны 202 человека

Администрация
По данным на вторник, 21 апреля, коронавирус выявлен у 393 человек. Из них в Рязани проживают 202. В связи...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирус выявлен у 33 детей

Коронавирус
По данным на вторник, 21 апреля, в Рязанской области выявлено 393 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. У 316 диагноз...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Коронавирус
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

5 фильмов для Страстной субботы

Акценты
 Сегодня, 18 апреля  2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи. Как провести этот...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+