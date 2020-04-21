В Мордовии мужчина жестоко расправился с тремя людьми

На территории Мордовии мужчина убил трех человек. Трагедия разыгралась в Рузаевке.
В доме на улице Терешковой обнаружили трупы двух 31-летних мужчин и девушки. На всех телах были найдены ножевые ранения. По словам пользователей соцсетей, всех троих убил их приятель. Уточняется, что после совершения убийства он уехал на такси в Кочкурово.
Сотрудники Следкома подтвердили, что в Рузаевке были найдены трупы трех человек. По факту случившегося ведется проверка, сообщает MordovMedia.ru.
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