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Житель Кондопоги два года насиловал трех приемных дочерей

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59-летний житель Карелии является подозреваемым в совершении насильственных действий против трех приемных дочерей. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает «Петрозаводск говорит».

Уточняется, что фигурант уголовного дела на протяжении двух лет (2017-2019) жил вместе с приемными детьми. За это время он успел надругаться над 12-летней девочкой, используя ее беспомощное состояние. Кроме того, он осуществлял насильственные действия сексуальной направленности с 14- и 15-летней приемными дочерями.

На данный момент собрана достаточная доказательная база против насильника. Дело в отношении мужчины будет рассматриваться в суде.

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