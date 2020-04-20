Житель Кондопоги два года насиловал трех приемных дочерей

59-летний житель Карелии является подозреваемым в совершении насильственных действий против трех приемных дочерей. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает «Петрозаводск говорит».
Уточняется, что фигурант уголовного дела на протяжении двух лет (2017-2019) жил вместе с приемными детьми. За это время он успел надругаться над 12-летней девочкой, используя ее беспомощное состояние. Кроме того, он осуществлял насильственные действия сексуальной направленности с 14- и 15-летней приемными дочерями.
На данный момент собрана достаточная доказательная база против насильника. Дело в отношении мужчины будет рассматриваться в суде.
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